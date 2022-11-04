Диплом у «Дії»: Кабмін запустив експериментальний проєкт

Для створення єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію

Електронні дипломи будуть дійсними без додаткового пред’явлення звичайних

Документ про освіту можна буде сформувати в «Дії». Реалізацію такого експериментального проєкту сьогодні було схвалено урядом. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що такі документи будуть дійсними без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин.

Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійну (професійно-технічну освіту);

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом). Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

Раніше повідомлялося, що у «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя».