Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Диплом у «Дії»: Кабмін запустив експериментальний проєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Диплом у «Дії»: Кабмін запустив експериментальний проєкт
Для створення єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію
фото ілюстративне

Електронні дипломи будуть дійсними без додаткового пред’явлення звичайних

Документ про освіту можна буде сформувати в «Дії». Реалізацію такого експериментального проєкту сьогодні було схвалено урядом. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що такі документи будуть дійсними без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин.  

Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:  

  • про базову середню освіту;
  • про повну загальну середню освіту;
  • про професійну (професійно-технічну освіту);
  • про фахову передвищу освіту;
  • про вищу освіту (науковий ступінь).  

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.  

У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом). Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

Раніше повідомлялося, що у «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя».

Теги: освіта Кабмін документи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
28 жовтня, 15:06
Щоб посвідка відображалася в «Дії», потрібно мати біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року
У додатку «Дія» з’явилась нова послуга для іноземців
1 вересня, 20:33
У 2023 році в «Дії» можуть з’явитись онлайн-версії шкільних атестатів
У «Дії» з’являться шкільні атестати: коли це станеться
25 травня, 15:04

Наука та освіта

Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото)
Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото)
Диплом у «Дії»: Кабмін запустив експериментальний проєкт
Диплом у «Дії»: Кабмін запустив експериментальний проєкт
Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі
Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі
Скільки навчальних закладів готові до опалювального сезону: дані Міносвіти
Скільки навчальних закладів готові до опалювального сезону: дані Міносвіти
До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд
До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд
Без доступу до інтернету. МОН розробив спеціальні сервіси для навчання
Без доступу до інтернету. МОН розробив спеціальні сервіси для навчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
179K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
59K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
53K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
49K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
30K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту