Найбільші оси Європи атакували міста України. Чи є привід для паніки – роз'яснює експерт

Гігантські сколії помічені в Дніпрі та на Чернігівщині. Науковець розповів, чому вони з’являються та чи несуть небезпеку

У соцмережі з’явилась інформація про появу гігантських комах-сколій у Дніпрі та на півночі Чернігівщини. Про властивості цих комах і те, чи здатні вони нападати на людей «Главкому» розповів Вадим Манюк, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету.

На Facebook-сторінці «Комахи України» було оприлюднено світлини та коментар щодо виявлення сколій у центрі Дніпра: «Сколії, місто Дніпро, центр. 03.06.2025. Точно не знаю, чи це тільки самці гігантської сколії. Бо не бачу жовтих голів, як у самок гігантських сколій, чи то інший вид сколій».

В соцмережах повідомляють про гігантських сколій у центрі Дніпра скріншот: Facebook-сторінка «Комахи України»

Інформацію про появу сколій на півночі Черніговщини також оприлюднила Державна екологічна інспекція у Чернігівській області на Facebook-сторінці. У повідомленні йдеться, що сколія – одна з найбільших ос у Європі, довжина її тіла сягає 26–45 мм. Цей вид має характерне забарвлення: чорне блискуче тіло з жовтими плямами на грудях і рудувато-помаранчеві крила, що допомагає відлякувати потенційних хижаків. Імаго літають з середини травня до серпня, живлячись нектаром квітів, здебільшого складноцвітих рослин.

Cколії - одні з найбільших ос у Європі фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області / Facebook

Вадим Манюк підтверджує: сколій у Дніпрі справді стало більше. «Раніше в Дніпрі зустрічали, а тепер, на мій погляд, вони з’являються частіше. Є пояснення чому. Наприклад, у місті зараз багато дерев або залишків дерев, які спиляли, але пеньки лишилися. Комунальні служби зрізають дерева, верхню частину вивозять, а нижня частина залишається в землі», – зазначає експерт.

У личинковій стадії сколія є паразитом – самка знаходить у ґрунті або компостних купах личинку жука-носорога або інших великих пластинчастовусих жуків, паралізує її й відкладає на неї яйце. Личинка сколії розвивається, харчуючись тілом паралізованої жертви, зимує у коконі в ґрунті, перетворюючись на лялечку навесні.

Самі ж сколії не є небезпечними для людини. Їхній вигляд – лише захисний механізм. Укуси можливі лише у випадку провокації, однак отрута цих ос значно слабша, ніж у звичайних ос. Цей вид рідкісний, але поблизу тваринницьких ферм його чисельність може збільшуватися.

Cколія активно з’являється в містах України фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області /facebook)

Щодо змін клімату і поширення комах, Манюк зазначає, що подібні тенденції виявляються і в інших містах України: «Зміни спостерігаються і в інших містах. Ми умовно окреслювали межу степу, і вони вже близько цієї межі. І ця тенденція, скоріш за все, буде продовжуватися – клімат змінюється, змінюється і ландшафт. В Україні деякі види, зокрема комахи, які були типовими для південного регіону, за останні 10 років просунулися дуже далеко на північ – аж до країн Балтії, на північ Європи. Тобто зміни досить швидкі, і комахи на них реагують дуже динамічно. Вся природа в містах зараз проходить етап адаптації до міського середовища. Ще 10–15 років тому їжаків чи лисиць у місті побачити було важко, а зараз їх помічають у різних районах. Те ж саме з птахами – наприклад, соколи стали з'являтись у міських умовах. І з комахами те саме – їх стало більше».

Щодо кількості сколій у місті, точних цифр немає, але Вадим Манюк говорить про загальну тенденцію. Якщо пройтися по Дніпру, то за останні п’ять років кількість сколій у місті зросла вдвічі на кілометр маршруту. «Це не точна наука, але як загальна картина – доволі показово», – додає експерт.

Раніше «Главком» повідомляв, що на сході від Кривого Рогу Дніпропетровської області місцеві мешканці помічають великих павуків, що живуть у норах на городах, у посадках і навіть поруч із домівками.