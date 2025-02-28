У Ржищівській громаді зафіксовано випадок сказу домашньої тварини
Епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя «Оксамит сервіс» та низка населених пунктів Обухівського району
Через сказ неблагополучним пунктом визначено село Виселку Ржищівської міської територіальної громади з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами в радіусі 10 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Ржищівської громади Христини Чорненької.
Згідно із розпорядження Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 26.02.2025 епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя товариства з обмеженою відповідальністю «Оксамит сервіс» та населені пункти Обухівського району Київської області:
- Ржищівська МТГ (м.Ржищів, с.Юшки, с.Півці, с.Панікарча, с.Кузьминці, с.Онацьки, с.Великі Пріцьки, с.Липовий Ріг, с.Уляники, с.Балико-Щучинка, с.Пії, с.Яблунівка, с.Дібрівка);
- Кагарлицька МТГ (с.Зікрачі, с.Халча, с.Воронівка, с.Демівщина, с.Калинівка, с.Очеретяне, с.Зорівка, с.Бурти, с.Кадомка, с.Оріхове);
- Миронівська МТГ (с.Малі Прицьки, с.Горобіївка, с.Кип’ячка, с.Тарасівка).
27.02.2025 року було проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Обухівській районній державній адміністрації Київської області та затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації захворювання на сказ серед тварин с.Виселка Ржищівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області
Вживаються заходи відповідно до затвердженого Комплексного плану та інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин».
Найбільш ефективним способом запобігання сказу є вакцинація тварин, яка дозволяє не тільки захистити ваших домашніх улюбленців, а й убезпечити себе та своїх близьких.
Нагадаємо, у селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у кота.
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