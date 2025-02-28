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У Ржищівській громаді зафіксовано випадок сказу домашньої тварини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Ржищівській громаді зафіксовано випадок сказу домашньої тварини
Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба
фото з відкритих джерел

Епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя «Оксамит сервіс» та низка населених пунктів Обухівського району  

Через сказ неблагополучним пунктом визначено село Виселку Ржищівської міської територіальної громади з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами в радіусі 10 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Ржищівської громади Христини Чорненької. 

Згідно із розпорядження Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 26.02.2025 епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя товариства з обмеженою відповідальністю «Оксамит сервіс» та населені пункти Обухівського району Київської області:

  • Ржищівська МТГ (м.Ржищів, с.Юшки, с.Півці, с.Панікарча, с.Кузьминці, с.Онацьки, с.Великі Пріцьки, с.Липовий Ріг,                 с.Уляники, с.Балико-Щучинка, с.Пії, с.Яблунівка, с.Дібрівка);
  •  Кагарлицька МТГ (с.Зікрачі, с.Халча,  с.Воронівка, с.Демівщина, с.Калинівка, с.Очеретяне, с.Зорівка, с.Бурти,   с.Кадомка, с.Оріхове);
  • Миронівська МТГ (с.Малі Прицьки, с.Горобіївка, с.Кип’ячка, с.Тарасівка).

27.02.2025 року було проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Обухівській районній державній адміністрації Київської області та затверджено План комплексних  заходів щодо  ліквідації  захворювання  на сказ серед тварин с.Виселка Ржищівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області

Вживаються заходи відповідно до затвердженого Комплексного плану та інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин».

Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яка характеризується розвитком енцефаліту з смертельним пошкодженням центральної нервової системи. Ускладнює ситуацію зростання в населених пунктах кількості безпритульних собак і котів, неповне охоплення профілактичними щепленнями свійських тварин, порушення правил утримання їх власниками. Все це є передумовою формування осередків сказу міського типу. Збудник сказу – вірус. Джерелом та резервуаром збудника сказу є дикі та свійські хижі тварини, що належать до класу ссавців. Механізм передачі - контактний, шлях – рановий. Людина заражається при укусах скаженою твариною (90 % випадків) або попаданні її слини на пошкоджену шкіру та/або слизові оболонки (ослинення – 10 %), вкрай рідко – при знятті шкури з трупів скажених тварин, особливо лисиць. У тварини слина стає заразною (контамінованою) в останні 7-10 діб інкубаційного періоду і залишається такою протягом усієї хвороби. У диких тварин з'являється збудження, зникає страх перед людиною.

Найбільш ефективним способом запобігання сказу є вакцинація тварин, яка дозволяє не тільки захистити ваших домашніх улюбленців, а й убезпечити себе та своїх близьких. 

Нагадаємо, у селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у кота. 

Теги: тварини вакцинація вірус хвороба Київщина сказ

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