Вчені відкрили новий кліматичний феномен, який посилив посухи вдвічі

Традиційний погляд на посухи як на наслідок нестачі опадів виявився неповним

Nature: тепле повітря витягує воду з ґрунту, збільшуючи дефіцит вологи на 40%

Міжнародна команда вчених з Каліфорнійського університету (США) та Оксфордського університету (Велика Британія) виявила тривожну тенденцію: через зростання глобальних температур атмосфера Землі стала поглинати значно більше вологи, що зробило посухи на 40% інтенсивнішими за останні 40 років. Висновки опубліковано у науковому журналі Nature, пише «Главком».

Фахівці встановили, що традиційний погляд на посухи як на наслідок лише нестачі опадів виявився неповним. Найважливішим чинником стала «жадоба» атмосфери – її потреба у випаровуванні (AED), яка різко зросла через потепління. Тепле повітря, подібно до гігантської губки, активніше витягує вологу з ґрунтів, рослин і водойм.

Для вимірювання ефекту вчені проаналізували кліматичні дані протягом більш ніж сторіччя, використовуючи складні комп'ютерні моделі. Вони встановили, що здатність атмосфери поглинати вологу збільшується швидше, ніж кількість опадів у більшості регіонів світу. Особливо сильно цей процес проявляється у тропіках та посушливих районах.

Наслідки таких змін вже відчуваються у всьому світі. Почастішають лісові пожежі, знижується врожайність сільськогосподарських культур, виснажуються водні ресурси.

Як зазначає співавтор дослідження Кріс Фанк, навіть невелике підвищення температури значно посилює «спрагу» атмосфери, що є особливо небезпечним для екосистем та сільського господарства.

Раніше нова міністерка охорони здоров'я Німеччини Ніна Варкен закликає відмовитися від барбекю та розпивання пива на спортивних заходах через зміну клімату.

Нагадаємо, економічні наслідки зміни клімату можуть бути набагато вищими, ніж передбачалося раніше. Це показало нове дослідження, проведене групою австралійських дослідників. Зокрема йдеться про те, що збільшення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм до кінця століття може призвести до 40% зниження світового ВВП на душу населення.