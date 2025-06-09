Нашестя тарантулів на Дніпропетровщині. Фахівець пояснив причину та чи варто боятися

Мешканці повідомляють про нори павуків біля будинків і на городах

На сході від Кривого Рогу Дніпропетровської області місцеві мешканці помічають великих павуків, що живуть у норах на городах, у посадках і навіть поруч із домівками. Світлинами та дописами діляться у Facebook-спільноті «Природа Криворіжжя». Який саме вид павуків і чи є від них загроза «Главкому» розповів Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ.

«На схід від Кривого Рогу... Ні! Ну, лише б вночі не наснилося... Павучара!» – пишуть користувачі спільноти. У коментарях додають: «Їх дуже багато з’явилося у нас за містом. Такий монстр вкусив того року кота – довелося везти в місто у ветклініку, а потім тиждень кололи котика», «На дачі давно норок багато, а тепер і біля будинку оселились».

Користувачі соцмереж реагують на павуків в коментарях скріншот: facebook-сторінка «Природа Криворіжжя»

Вадим Манюк пояснює: павуки, хоч і мають загрозливий вигляд, самі по собі не агресивні. Але можуть вкусити, якщо потривожити павука з цікавості чи під час сільськогосподарських робіт. Укус павуків може мати наслідки для здоров’я.

Великий павук в норі – кадри фіксують мешканці в соцмережах фото: Анатолій Сальник / facebook «Природа Криворіжжя»

«На фото – тарантул, але тут цікава історія. Класичний тарантул – його називають південно-руський тарантул, або південний тарантул. Він дуже-дуже пухнастий. Часто буває світлого забарвлення, аж біловато-рожевий, з волосками. Дуже симпатичний і з усіх павуків найпухнастіший. Але на цьому фото, судячи із зображення – стовідсоткової гарантії не даю – найімовірніше, так званий чорний земляний тарантул», – пояснює Манюк.

Обидва роди – південно-руський тарантул і чорний земляний тарантул – належать до великої родини вовків-павуків, однак до різних родів. Тобто вони родичі, але не дуже близькі, тож мають відмінності.

За словами Манюка, останніми роками кількість тарантулів, сколопендр і навіть каракуртів у регіоні зросла. Причина – загальні кліматичні зміни.

«Раніше ці види були характерні лише для південних регіонів. За останні роки ареал розширився – тепер їх можна зустріти значно північніше, аж до Черкащини та Полтавщини. Так само й інші види – їх стало більше через потепління та зменшення опадів у літній період. Маємо тепліші, сухіші літа, зниження середньорічної кількості опадів. Ще донедавна, наприклад, на Дніпропетровщині не фіксували каракуртів», – зазначає експерт.

Вадим Манюк наголошує, що жоден із перелічених павуків – включно з тарантулами – не є смертельно небезпечним для людини. Але укуси можуть викликати сильний біль, алергічні реакції чи набряки.

Експерт дає прості поради:

не чіпати павуків руками або нігтями;

уникати контактів під камінням, у норах, сараях, літніх кухнях, особливо у взутті, яке давно не взували;

не провокувати їх — павуки не нападають першими, але можуть захищатися.

Разом із тим, зі слів фахівця, павуки відіграють важливу роль у природі, адже допомагають контролювати чисельність шкідливих комах. Вони живляться ними, тим самим приносячи користь для сільського господарства.

Раніше «Главком» інформував про активізацію отруйних павуків на території України. Йшлося, зокрема, про каракуртів – павуків, чия отрута може викликати серйозні ускладнення.

Нагадаємо, що раніше у Болграді Одеської області зафіксували перший випадок укусу смертельно небезпечним павуком каракуртом. Зазначається, що отрута павука має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Наразі сироватки проти укусу немає у всій Україні.