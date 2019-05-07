Фальсифікації на користь Порошенка? Поліція перевіряє результати виборів на дільницях Донеччини
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Заяву до правоохоронних органів написав представник Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Волноваський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області розслідує кримінальне провадження за ознаками підробки виборчих документів (ч.2 ст.158 КК України) на одному з округів Донецької області під час чергових виборів президента 31 березня.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Волноваського районного суду Донецької області від 25 квітня.
Під час досудового розслідування з’ясовано, що 3 квітня до правоохоронців надійшла заява від представника Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Він стверджував про розбіжності голосів за кандидата у президенти Петра Порошенка, які занесені в офіційні протоколи про результати голосування та між даними, які оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
Так, згідно з відомостями, відображених в протоколі підрахунку голосів, в графі навпроти кандидата Порошенка на виборчих дільницях №140139 проголосувало 66 виборців, №140155 - 67 виборців, №140416 - 60 виборців, №140520 - 51 виборець, №140521- 16 виборців, №140154 - 78 виборців (всі дільниці входять до територіального виборчого округу №60 у м. Волноваха).
Натомість на сайті ЦВК голоси за Петра Порошенка на цих же дільницях суттєво різнилися: №140139 - 196 виборців, №140155 - 409 виборців, №140416 -160 виборців, №140520 - 367 виборців, №140521 - 333 виборців, №140154 - 432 виборця.
Таким чином, йдеться у матеріалах справи, «невстановлені особи протягом 31 березня-2 квітня 2019 року з метою викривлення результатів волевиявлення виборців на виборчих дільницях №140139, №140155, №140416, №140520, №140521, №140154 територіального виборчого округу №60 в інтересах кандидата у президенти Петра Порошенка підробили виборчі документи - протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях».
У рамках провадження суд надав тимчасовий доступ правоохоронцям до шести протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців та протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу №60, які зберігаються у ЦВК.
Нагадаємо, що «Главком» після закінчення 1 туру президентських виборів проаналізував відомості з усіх виборчих дільниць на основі опрацьованих ЦВК електронних протоколів і відшукав феноменальні випадки перемоги кандидата Юрія Тимошенка над Юлією Тимошенко.