ГПУ чекає сьогодні Порошенка для додаткового допиту



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Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Допит призначений на 10:00

Генеральна прокуратура чекає сьогодні президента Петра Порошенка для додаткового допиту по справах Майдану.

Про це повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Допит призначений на 10:00.

Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.

Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

Джерело: Українські новини