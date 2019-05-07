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    ГПУ чекає сьогодні Порошенка для додаткового допиту

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    Петро Порошенко - ГПУ чекає сьогодні Порошенка для додаткового допиту
    Петро Порошенко
    Фото: president.gov.ua

    Допит призначений на 10:00

    Генеральна прокуратура чекає сьогодні президента Петра Порошенка для додаткового допиту по справах Майдану.

    Про це повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

    Допит призначений на 10:00.

    Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.

    Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

    Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

    До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

     Читайте також: Сергій Горбатюк: У слідства є імена фсбшників, які перебували в Києві під час розстрілів на Майдані

    Джерело: Українські новини

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