ГПУ чекає сьогодні Порошенка для додаткового допиту
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Допит призначений на 10:00
Генеральна прокуратура чекає сьогодні президента Петра Порошенка для додаткового допиту по справах Майдану.
Про це повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Допит призначений на 10:00.
Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.
Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.
Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.
До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».
Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.
Джерело: Українські новини