Уряд розробив більш жорсткі норми для розміщення дитячих садочків та шкіл



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Фото:minfin.com.ua

Згідно з новими нормами щодо містобудування, пішохідна доступність від житлового будинку до найближчої школи має складати 750 м, до дитсадка – 300 м

У нових державних будівельних нормах щодо містобудування, які діють з 1 вересня 2018 року, прописані жорсткі вимоги щодо дотримання радіусу пішохідної доступності до найближчих шкіл та дитячих садків у житловій забудові. Відповідно до них, пішохідна доступність до найближчої школи має складати 750 м, а до дитсадка - 300 м. Це необхідно задля забезпечення мешканців цих будинків необхідною соціальною інфраструктурою. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе в інтерв’ю на «Українське радіо».

«Ми зробили більш жорсткі норми для розміщення дитячих садочків та шкіл. На 1000 жителів повинно бути 38 місць у дитячому садочку та 135 місць у школах. Крім цього, ми зробили доступність для цих об’єктів. Для дитячого садочку радіус пішохідної доступності - до 300 м, для школи - максимум 750 м. І місцева влада має цього дотримуватися при видачі містобудівних умов», - зазначив він.

За словами заступника міністра, сьогодні близько 50% міських шкіл є переповненими, а діти навчаються в декілька змін.

«Ми розробили аналіз стосовно шкіл і дитсадків. Дуже жахливий стан у обласних містах, наприклад, Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця. Школи переповнені», - сказав Парцхаладзе, наголосивши, що ще однією проблемою в цьому ключі є другі зміни у школах.

«Наприклад, у тому ж Рівному, це 30-40% шкіл. І це дуже некомфортно для дітей. Ми вже зробили декілька кроків, аби це усунути, але це неможливо зробити відразу», - додав заступник міністра.

Зокрема, для вирішення цієї проблеми, особливо, у районах зі стислою забудовою Мінрегіон вже дозволив проектувати вбудовані та вбудовано-прибудовані невеликі дитячі садки та також хоче впровадити можливість будувати такі ж самі невеликі початкові школи (до четвертого класу включно).

«У містах-мільйонниках є проблема щодо побудови шкіл та садочків — нема територій. Щоб побудувати школу, треба півтора гектара землі. У центральних районах ми дозволили вбудовувати дитячі садочки в будівлю житлового комплексу. Також ми хочемо дозволити за таким принципом вбудовувати у житлові будинки початкові класи, до 4 класу включно. Міста будуть розвиватися, і якщо ми хочемо, щоб і соціальна сфера також розвивалася, якщо хтось хоче щось побудувати, а немає місць у школі, то ми не хочемо дозволити будувати, якщо ти не побудуєш там школу або дитячий садочок», - підсумував Парцхаладзе.

Як повідомлялось, з 1 жовтня 2018 року в Україні дозволено проектувати невеликі дитячі садки, вбудовані або вбудовано-прибудовані до перших поверхів житлових будинків. Крім цього, у новому ДБН введена низка змін для покращення комфорту та безпеки дітей. Зокрема, це стосується обов’язкового облаштування інклюзивного простору в приміщеннях та впровадження енергозберігаючих технологій і матеріалів.