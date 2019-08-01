Як можливий глава наступного уряду хвалив Порошенка після перемоги Зеленського



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Олексій Гончарук супроводжує Зеленського у всіх його поїздках по регіонам Фото: сайт президента

Що казав найбільш ймовірний кандидат на пост прем’єрміністра відразу після перемоги Зеленського

22 квітня на YouTube-каналі журналіста Володимира Федорина відбувся прямий ефір «Зе! Волюція?», присвячений перемозі Володимира Зеленського на президентських виборах.

Серед запрошених гостей там був і Олексій Гончарук, який на той момент був радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва і главою Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Видання «Страна.ua» проаналізувало перше інтерв’ю Олексія Гончарука після перемоги Володимира Зеленського. В ньому він інколи хвалить Петра Порошенка за деякі реформи і ще не мав позиції щодо нового президента.

Тоді Гончарук заявив, що Зеленський схожий на Трампа, якого прогресивна частина суспільства вважала загрозою для держави. Проте президента США стримали місцеві усталені інституту влади, тому він не зміг зруйнувати сформований в Америці уклад.

«В Україні на жаль немає сильних інститутів, здатних його (Зеленського - Ред.) стримувати. Я вважаю, що консолідуючи сили здорових сил… треба не забувати, яку помилку ми зробили після 2014 року – інститутів ми не створили», - поскаржився Гончарук.

А вже через місяць він пішов працювати в Адміністрацію президента, якого пропонував стримувати.

У тому ж інтерв'ю він назвав президентську гонку, в якій переміг Зеленський, «виборами без вибору». «Той вибір, який ми мали на виборах – це наслідок нашої моделі поведінки останні 4-5 років. Вибір без вибору – це теж результат нашої бездіяльності», - зазначив Гончарук.

При цьому він зазначив, що його мета в політиці на даний момент – «неприпустимість реваншу». Подібну термінологію використовує до сих пір Петро Порошенко, тільки Гончарук мав на увазі інше – щоб не було дефіциту кадрів, щоб створити Коаліційну угоду, в якій чітко прописати важливі речі,

На питання, з ким він планує співпрацювати - Володимиром Зеленським або Петром Порошенко - Гончарук відповів, що не розуміє, хто такий Зеленський, а до Порошенка в нього двояке ставлення.

«Ми не розуміємо, хто такий Зеленський, тому отпозіціоніруватися до нього неймовірно складно. Хто такий Порошенко ми добре розуміємо, тому є частина речей, в яких він точно буде нашим союзником, це євроінтеграція і якісь зрозумілі речі, і він буде в силу того, що у нього є якийсь бекграунд історичний, за них топити. І є якісь речі, в яких він буде нашим антагоністом. Ми розуміємо, що його зв'язок з олігархами і людьми, які стоять за енергетичними монополіями, не дає нам можливості говорити про те, що це наш союзник», - заявив Гончарук.

«Якщо ти мені поясниш, хто такий Зеленський, я тобі скажу, як я до нього ставлюся», - додав Гончарук.

При цьому він додав, що «особисто дякував Порошенко, в тому числі і в Facebook, за ті п'ять років, які були», відзначивши, що це, звичайно, не скасовує «безчинства», за які екс-президент відповідальний.

На питання, чи варто рішуче позбавлятися від старого політичного класу в Україні, Гончарук відповів ухильно і розповів позитиви президентства Порошенко.

«Не варто забувати, що при Порошенко - добре це чи погано - у нас не було практики друкування грошей для того, щоб закривати якісь дірки. І це досягнення... І це абсолютно точно ми можемо втратити, якщо адміністрація нового президента не зрозуміє, що регулятор повинен бути незалежним», - розповів Гончарук.

До цього він додав ще безвіз, реформу енергоринку.

Ще одна перевага Порошенко, яку побачив Гончарук - це судова реформа. «Ви ж не будете заперечувати, що внаслідок судової реформи повноваження президента по лінії судів значно скоротилися?», - запитував Гончарук.

В кінці передачі він порадив Зеленському «не боятись».

Нагадаємо, 26 липня з’явилось повідомлення, що Офіс президента і сам Зеленський провели співбесіди з можливими кандидатами на пост прем'єрміністра. Найбільш ймовірним кандидатом на пост прем'єрміністра залишився заступник голови Офісу президента, 35-річний Олексій Гончарук.

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