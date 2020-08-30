В Одесі мітинг проти ЛГБТ-прайду закінчився бійкою активістів руху «Традиція і порядок» з поліцією (відео)



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Фестиваль «Одеса-Прайд 2020» проходив на Приморському бульварі Фото Думская.net

Один поліцейський отримав серйозне поранення

У неділю, 30 серпня 2020 року, акція на підтримку сімейних цінностей, яку вирішено було провести на противагу ЛГБТ-прайду, обернулася на бійку представників руху «Традиція і порядок» зі співробітниками Національної поліції

Це сталося поряд будівлею Одеської міської ради, повідомляє Думская.net.

Фестиваль «Одеса-Прайд 2020» проходив на Приморському бульварі, куди прийшли й активісти організації «Традиція і порядок». Вони, як противники маршу, почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

«Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Доки поліцейські розводили ворогуючих по різні боки Думської площі, в натовпі виникло декілька бійок, у тому числі за участю правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Обережно! Ненормативна лексика

Правоохоронці забрали чотирьох молодих людей. Один поліцейський отримав серйозне поранення, його з місця події забрала швидка допомога.

Нагадаємо, мін’юст Польщі оголосив, що містам, чиї заявки були відхилені Єврокомісією через недружнє ставлення до ЛГБТ, отримають гроші від держави.