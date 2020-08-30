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    Поліція Одеси затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думські площі

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    Поліція Одеси затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думські площі
    Фото приморського відділу поліції в м. Одесі

    В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців

    В ході сутичок перед початком «Маршу рівності» в Одесі правоохоронці затримали 16 осіб. Зараз всі затримані правопорушники дають пояснення у відділі поліції.

    Про це повідомляє Думская.net.

    В результаті сутичок на Думські площі постраждали двоє правоохоронців, їх госпіталізували.

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    Поліція Одеси затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думські площі
    Поліція Одеси затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думські площі
    Фото приморського відділу поліції в м. Одесі

    Щодо всіх затриманих складуть протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Крім того, поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру за ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо правоохоронця.

    Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталися сутички перед початком «Маршу рівності». До місця проведення маршу прийшли прихильники «традиційних цінностей», щоб провести власну акцію.

    Як повідомлялося, мін’юст Польщі оголосив, що містам, чиї заявки були відхилені Єврокомісією через недружнє ставлення до ЛГБТ, отримають гроші від держави.

    Одеса ЛГБТ поліція
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