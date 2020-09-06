У Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях «китайського кварталу»

Правоохоронці заявили, що напади не пов’язані з тероризмом

У центрі англійського міста Бірмінгем невідомий нападав з ножем на людей, в результаті чого одна людина загинула і ще сім отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

За даними поліції, перший напад стався о 00:30 за місцевим часом, після чого злочинець рушив на південь міста.

За заявою правоохоронців, напади не пов’язані з тероризмом, розбірками банд або заворушеннями. Детективи з розслідування вбивств заявили, що полюють тільки за одним підозрюваним.

Один чоловік загинув, ще один чоловік і жінка отримали важкі травми, а ще п’ятеро людей отримали травми, які не загрожують їхньому життю.

Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях «китайського кварталу», а також в районі, популярному серед представників сексуальних меншин.

Поліція заявила, що немає ніяких доказів того, що поранення були злочином на ґрунті ненависті.

У поліції також заявили, що у них є опис підозрюваного, але поки ніяких прикмет не публікували. Також невідомо, чи вдалося встановити його особу.

Нагадаємо, 2 липня, у квартирі на столичному Подолі сталася різанина.

До слова, 9 липня, столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося: на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.