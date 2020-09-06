  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених

    • Розсилка
    Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях &laquo;китайського кварталу&raquo; - У Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених
    Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях «китайського кварталу»

    Правоохоронці заявили, що напади не пов’язані з тероризмом

    У центрі англійського міста Бірмінгем невідомий нападав з ножем на людей, в результаті чого одна людина загинула і ще сім отримали поранення.

    Про це повідомляє BBC.

    За даними поліції, перший напад стався о 00:30 за місцевим часом, після чого злочинець рушив на південь міста.

    За заявою правоохоронців, напади не пов’язані з тероризмом, розбірками банд або заворушеннями. Детективи з розслідування вбивств заявили, що полюють тільки за одним підозрюваним.

    Один чоловік загинув, ще один чоловік і жінка отримали важкі травми, а ще п’ятеро людей отримали травми, які не загрожують їхньому життю.

    Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях «китайського кварталу», а також в районі, популярному серед представників сексуальних меншин.

    Поліція заявила, що немає ніяких доказів того, що поранення були злочином на ґрунті ненависті.

    У поліції також заявили, що у них є опис підозрюваного, але поки ніяких прикмет не публікували. Також невідомо, чи вдалося встановити його особу.

    Нагадаємо, 2 липня, у квартирі на столичному Подолі сталася різанина.

    До слова, 9 липня, столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

    Як повідомлялося: на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.

    кримінал Бірмінгем напад розслідування злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ