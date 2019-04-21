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    Новини

    В Одесі зранку «замінували» телекомпанію

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    В Одесі зранку «замінували» телекомпанію

    Повідомлення про замінування на Французькому бульварі надійшло на спецлінію «102» о 08:08

    В Одесі в неділю, 21 квітня, поліцейські перевіряють інформацію про замінування телекомпанії на Французькому бульварі.

    Про це повідомляє у соцмережі Facebook поліція Одеської області.

    «Повідомлення надійшло на спецлінію «102» сьогодні о 08:08. Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група», - зазначили в поліції.

    Як відомо, напередодні, 20 квітня, о 17.14 до одеської поліції надійшло повідомлення про замінування Міської клінічної лікарні №1.

    Крім того, до поліції надійшло повідомлення про мінування двох готелів: на вулиці Єврейській та у провулку Ванний.

    Також невідомі «замінували» заклади, що знаходяться на пр. Небесної сотні та вул. Варненській і Мечникова в м. Одесі, повідомлення про мінування надійшли на їх електронні адреси.

    Вибухових пристроїв в результаті перевірки не було виявлено. 

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