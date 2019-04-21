Не тільки «Гулівер»: у Києві повідомили про «замінування» ще 17 торгових центрів



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Правоохоронцям звечора надійшла інформація про замінування 18 торгових центрів

У суботу ввечері невідомі повідомили поліцію про замінування низки торговельно-розважальних центрів в Києві, у тому числі центру «Гулівер».

Про це у коментарі «Громадському» повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, на місці перебувають правоохоронці та рятувальники, інформація про замінування перевіряється.

«Правоохоронцям звечора надійшла інформація про замінування 18 торгових центрів, у тому числі «Гуліверу». Рятувальники перебувають разом з правоохоронцями, поліція перевіряє», - сказала Водолага.

Нагадаємо, у суботу також надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

Згодом поліція затримала молодика, який «замінував» вокзал.