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    Усі повідомлення про замінування надходять з окупованих територій, – МВС

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    Усі повідомлення про замінування надходять з окупованих територій, – МВС
    Фото: ТСН

    Зберігається активність Російської Федерації та її сателітів на окупованих територіях

    Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

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    «Зберігається активність Російської Федерації та її сателітів на окупованих територіях щодо повідомлень про замінування на підконтрольних Україні територіях, де масово збираються люди. Повідомлення про замінування надходять з окупованих територій. Ми готувалися до таких провокацій, тому наші вибухотехніки працюють», - зазначив Варченко.

    Станом на 12 годину дня до Національної поліції надійшло 281 повідомлення про порушення виборчого процесу.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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