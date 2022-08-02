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У герцогині Кембриджської знайшли схоже фото на знімок Зеленської для обкладинки Vogue

Альона Боженко
Сьогодні, 02:22 glavcom.ua
У герцогині Кембриджської знайшли схоже фото на знімок Зеленської для обкладинки Vogue
Фото Олени Зеленської схоже зі знімком Кейт Мідлтон
фото: ТСН

Фото було зроблене ще у 2019 році

У мережі знайшли фото герцогині Кембриджської, на якому вона сидить у такій же позі, які і перша леді Олена Зеленська на знімку для обкладинки американського журналу Vogue. Про це повідомляє ТСН.

Знімок був зроблений, коли Кейт дала старт регаті за Кубок Короля 8 серпня 2019 року в Коузі, в Англії.

Британська герцогиня сидить на палубі в коротких чорних шортах у схожій позі, втім, це фото, як і багато інших з цього заходу, не викликало жодного слова хейту на адресу Кетрін. Знімки зробив королівський фотограф Самір Хусейн. Можливо, річ у тім, що знімок не було поміщено на обкладинку.

У герцогині Кембриджської знайшли схоже фото на знімок Зеленської для обкладинки Vogue фото 1

Нагадаємо, фотосесія першої леді України для журналу Vogue, яку зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц викликала шквал незадоволення серед користувачів мережі, зокрема до не жіночної; пози в якій сидить Зеленська.

У відповідь на критику журналістка запустила новий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl.

Також перша леді попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованого літака «Мрія». Обурення в мережі викликала світлина, яка зображує закулісся процесу. Творчий колектив, що брав участь у зйомках, сфотографувався на фоні «Мрії». На обличчях людей – усмішки. Серед них сама Олена Зеленська та американська фотографиня Енні Лейбовіц.

Теги: фотография герцогиня Кембриджська Олена Зеленська

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У герцогині Кембриджської знайшли схоже фото на знімок Зеленської для обкладинки Vogue
У герцогині Кембриджської знайшли схоже фото на знімок Зеленської для обкладинки Vogue
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