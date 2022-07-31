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Знімки Зеленської для Vogue розлютили українців. У чому причина?

Надія Карбунар
Сьогодні, 13:24 glavcom.ua
Знімки Зеленської для Vogue розлютили українців. У чому причина?
Творчий колектив, що брав участь у зйомках, сфотографувався на фоні «Мрії»
фото з відкритих джерел

Перша леді попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованого літака «Мрія»

Дискусії довкола фотосесії Олени Зеленської для журналу Vogue не вщухають уже котрий день. Перша леді попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованого літака «Мрія». Цього разу обурення в мережі викликала світлина, яка зображує закулісся процесу. Творчий колектив, що брав участь у зйомках, сфотографувався на фоні «Мрії». На обличчях людей – усмішки. Серед них сама Олена Зеленська та американська фотографиня Енні Лейбовіц.

«Ой як весело команді , що брала участь у фотосесії Vogue. На місці трагедії де загинули багато наших воїнів . Всіх аж зашкірило. Згадайте виступ Кварталу де «горіла хата, палала...» і де висміювали «сеньйора Голодомора». Один із авторів тих текстів зараз перед вами на світлині. Тому я також вважаю усе це кодло, включаючи всесвітньо відому фотографіню, бидлом», – такі відгуки можна зустріти у Facebook.

Українці вважають, що робити знімки на фоні спаленого літака – недоречно та неетично. Тим паче, що людей, котрі допустили знищення «Мрії», і досі не покарано.

«Спектакль закінчено... камера... мотор... посмішка на 32. Справді, «чудовий» фото-реквізит... а для когось, Легендарна Мрія – єдина в цілому світі. Дуже «етично» було робити фотосет на фоні «Мрії», враховуючи те, що й досі невідомо хто так і не віддав наказ підняти її в небо, перегнати в Німеччину,  де готові були її прийняти».

Щоправда, трапляються користувачі, котрі не бачать в усмішці першої леді нічого поганого.

«Дивно, а як вони мали стати, всі по команді «похмуро»? Людина так влаштована, що навіть в горі вона випромінює щастя. Не бачу нічого поганого в тому, що люди, незважаючи на нашу неоціненну втрату «Мрії», показують, що ми сильні. А не фоткаються ридаючи».

Вказують також, що радіють члени знімальної групи, бо фотосесія позаду, а не знищенню літака.

Як відомо, фотосесія подружжя Зеленських для американського журналу мод Vogue викликала обговорення у Сполучених Штатах Америки.

Деякі оглядачі критикують президента України Володимира Зеленського і його дружину Олену за появу в гламурному журналі під час триваючої війни з Росією, а інші вважають це ефективним шляхом, щоб привернути увагу до війни в Україні. Сама Олена Зеленська каже, що використовує кожну нагоду, щоб говорити про Україну.

Нагадаємо, фотосесія першої леді України для журналу Vogue, яку зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц викликала шквал незадоволення серед користувачів мережі, зокрема до «не жіночної» пози в якій сидить Зеленська.  У відповідь на критику журналістка запустила новий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl.

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