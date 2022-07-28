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Українки запустили цікавий флешмоб на підтримку Олени Зеленської (фото)

Дар‘я Липська
Сьогодні, 13:47 glavcom.ua
Українки запустили цікавий флешмоб на підтримку Олени Зеленської (фото)
Українки вирішили підтримати Олену Зеленську
фото із соцмереж

У мережі набирає обертів флешмоб #sitlikeagirl на підтримку першої леді, яка знялася у фотосесії для журналу Vogue

Фотосесія першої леді України для журналу Vogue, яку зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц викликала шквал незадоволення серед користувачів мережі, зокрема до «не жіночної» пози в якій сидить Зеленська.  У відповідь на критику журналістка запустила новий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl.

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«Я не думала, що це все настільки палатиме. Вже американці питають, що там в нас з фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської якщо що, але мене дуже вкурвило оце «як вона сидить?!» тому пропоную флешмоб #sitlikeagirl – давайте покажемо, врешті решт, як треба ото порядній жінці сидіти на сходах», – написала авторка флешмобу Зоя Звиняцковська. 

Українки таку ідею підтримали та почали постити у соцмережах власні фото.

14 фото
На весь екран

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська позувала у фотосесії для американського глянцю Vogue. Також на зйомці був присутній Володимир Зеленський, з яким Олена зображена на декількох кадрах.

В інтерв'ю Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також свої мрії про майбутнє України. Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, як завжди, дуже ніжно розповідав про кохану. Війна лише посилила їхнє кохання.

«Олена дійсно моя найкраща подруга. Вона також патріотка і дуже любить Україну. Це правда. І вона чудова мати», – сказав президент.

Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла до США 17 липня. Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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Теги: Олена Зеленська фотограф фотография скандал

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