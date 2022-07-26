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    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом

    Перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації - Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом
    Перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації
    фото: Vogue

    Подружжя Зеленських потрапило на сторінки відомого видання

    Перша леді України Олена Зеленська позувала у фотосесії для американського глянцю Vogue. Також на зйомці був присутній Володимир Зеленський, з яким Олена зображена на декількох кадрах.

    Фотографом була культова фотографиня Енні Лейбовіц, а стилісткою – фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас.

    У виданні зазначили, що в час війни в Україні перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації.

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    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом
    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом
    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом
    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом
    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом

    «Це були найжахливіші місяці в моєму житті та житті кожного українця. Чесно кажучи, я не думаю, що хтось знає, як ми справлялися емоційно», – сказала Зеленська в інтерв'ю.

    Фотосесія та розмова Олени з журналістами відбулася в Києві. Там перша леді запевнила, що українці не сумніваються в перемозі й саме це те, що допомагає нам рухатися далі.

    В інтерв'ю Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також свої мрії про майбутнє України. Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, як завжди, дуже ніжно розповідав про кохану. Війна лише посилила їхнє кохання.

    «Олена дійсно моя найкраща подруга. Вона також патріотка і дуже любить Україну. Це правда. І вона чудова мати», – сказав президент.

    Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла до США 17 липня. Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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    Теги: росія окупанти війна шлюб Володимир Зеленський Україна президент Олена Зеленська окупація перша леді стиль #stoprussia
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    Олена Зеленська потрапила на обкладинку Vogue: зворушливі кадри з президентом