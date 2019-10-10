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    Кабмін планує розвивати мобільні відділення «Укрпошти»

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    Кабмін планує розвивати мобільні відділення «Укрпошти»

    Міністр зазначив, що поштові відділення у селах є «останнім осередком зв’язку»

    Кабінет міністрів України планує збільшити кількість мобільних поштових відділень, які їздитимуть у віддалені села. Такі відділення функціонуватимуть замість повноцінних відділень «Укрпошти».

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

    «Для забезпечення доступності поштових послуг у віддалених населених пунктах буде розвиватися інструмент мобільних поштових відділень: їх кількість буде збільшена в 3,8 рази (з 130 до 500 одиниць)», — повідомив Криклій.

    Він зазначив, що поштові відділення у селах є «останнім осередком зв’язку у селах». Тому в уряді планують робити поштові послуги для мешканців сіл доступними.

    Наприкінці вересня міністр інфраструктури розповів, що буде зі збитковою «Укрпоштою»За його словами, попри те, що «Укрпошту» виключили з переліку об’єктів, які не можна приватизувати, держава не планує віддавати стратегічний об’єкт у приватні руки.

    Наразі, вважає він, найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який буде інвестувати у проект.

    «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Підприємство надає понад 50 різновидів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

    Кабмін Укрпошта послуги Владислав Криклій
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