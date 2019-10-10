Кабмін планує розвивати мобільні відділення «Укрпошти»



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Міністр зазначив, що поштові відділення у селах є «останнім осередком зв’язку»

Кабінет міністрів України планує збільшити кількість мобільних поштових відділень, які їздитимуть у віддалені села. Такі відділення функціонуватимуть замість повноцінних відділень «Укрпошти».

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

«Для забезпечення доступності поштових послуг у віддалених населених пунктах буде розвиватися інструмент мобільних поштових відділень: їх кількість буде збільшена в 3,8 рази (з 130 до 500 одиниць)», — повідомив Криклій.

Він зазначив, що поштові відділення у селах є «останнім осередком зв’язку у селах». Тому в уряді планують робити поштові послуги для мешканців сіл доступними.

Наприкінці вересня міністр інфраструктури розповів, що буде зі збитковою «Укрпоштою». За його словами, попри те, що «Укрпошту» виключили з переліку об’єктів, які не можна приватизувати, держава не планує віддавати стратегічний об’єкт у приватні руки.

Наразі, вважає він, найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який буде інвестувати у проект.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Підприємство надає понад 50 різновидів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.