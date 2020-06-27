У Києві попрощались з головним хірургом України



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У Києво-Печерській Лаврі вшанували пам’ять світила вітчизняної медицини Фото lavra.ua

У Києво-Печерській Лаврі вшанували пам’ять світила вітчизняної медицини. Попрощалися і провели в останню путь Петра Дмитровича Фоміна

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел висловив слова співчуття рідним і близьким покійного в зв’язку з непоправною втратою, запевнивши, що молитви за раба Божого Петра завжди будуть підноситися в стінах Святої Печерської обителі.

Петро Фомін народився 10 вересня 1939 року в селі Бабєєво Темниківського району Мордовської АРСР. Після закінчення лікувального факультету Томського медичного інституту в 1962 році проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії. Відомий вчений-хірург зробив істотний внесок у наукове обгрунтування і розробку нових методів діагностики і лікування в хірургії, особливо доброякісних і злоякісних захворювань шлунково-кишкового тракту. Основними напрямками наукової діяльності Петра Фоміна були також різні аспекти вищої медичної освіти в Україні, участь в розробці державних стандартів по вивченню хірургічних дисциплін відповідно до міжнародних стандартів.

Петра Дмитровича по праву називали «найкращою хірургічної зіркою України, видатним вченим, прекрасною людиною, рятівником тисяч життів, наставником великої хірургічної школи».

Нагадаємо, 25 червня на 81-му році життя помер видатний український хірург, рятівник тисяч життів, академік Нацакадемії медичних наук України, професор Петро Фомін.

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