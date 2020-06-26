Влада у січні-лютому продала Китаю 80 тонн масок, а у березні завозила в Україну китайські (документ)



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На початку карантину Україна продала в Росію 18 тонн медичних масок

На початку карантину 18 тонн масок було продано в Росію

У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Про це написав у Фейсбуці народний депутат Володимир Ар’єв, який оприлюднив відповідь державної митної служби на своє звернення.

«Україна продала Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюсь до другого варіанту», – написав Володимир Ар’єв.

Нардеп зазначив, що на початку карантину влада не могла забезпечити масками Збройні сили України, проте 18 тонн масок випустила на продаж в Росію.

Нагадаємо, 1 квітня повідомляли, що Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок у січні-лютому 2020 року. Загальна вартість проданих масок становила майже 13 мільйонів доларів. Зокрема, 233 тонни медичних хірургічних масок вартістю 4,3 млн доларів поїхали до Німеччини, 104 тонни на 1,4 млн доларів – до Румунії, 94 тонни на 780 тисяч доларів – до Словаччини. Серед інших найбільших імпортерів українських масок – Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів). Загалом Україна експортувала маски до 48 країн і районів світу.