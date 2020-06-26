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    Сталася велика пожежа у медичному центрі на Київщині (фото, відео)

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    Пожежа охопила два поверхи будівлі медцентру - Сталася велика пожежа у медичному центрі на Київщині (фото, відео)
    Пожежа охопила два поверхи будівлі медцентру
    Фото: ДСНС

    На ліквідацією пожежі працювали 35 вогнеборців

    У п’ятницю, 26 червня, вранці у центрі Білої Церкві сталася пожежа в будівлі медичного центру «Беладент». Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 06:58.

    На пожежу було направлено чергові караули 3-ї, 4-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква, 5-ї ДПРЧ м. Узин, 29-ї ДПРЧ м. Васильків та 29-ї частини м. Васильків, аварійно-рятувальне відділення АРЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальники виявили відкритий вогонь на 2-му та 3-му поверхах будівлі, у ліфтовій шахті з розповсюдженням на покрівлю. Існувала загроза розповсюдження пожежі по всій будівлі. Було організовано гасіння пожежі в тих розмірах, яких вона набула до прибуття першого підрозділу.

    Пожежу було локалізовано о 8:35 та повністю ліквідовано о 9:10.

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    Сталася велика пожежа у медичному центрі на Київщині (фото, відео)
    Сталася велика пожежа у медичному центрі на Київщині (фото, відео)

    На місці процювало 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

    Постраждалих та загиблих немає.

    пожежа ДСНС медицина Київщина рятувальники
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