Помер один із найсильніших біатлоністів України 70-х років



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Олександр Тимофеєв був у біатлоні все свідоме життя Фото із соцмереж

Олександрові Тимофеєву було 69 років

На 70 році пішов із життя один із найсильніших біатлоністів України 70-х років минулого сторіччя Олександр Тимофеєв.

Тимофеєв народився 27 серпня 1950 року. Він – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів СССР, України, Всесоюзного профспілкового товариства профспілок СССР та республіканської ради фізкультурно-спортивного товариства «Авангард», майстер спорту СССР, суддя міжнародної та національної категорії з біатлону, заслужений тренер України.

Усе своє життя Олександр Данилович присвятив розвитку біатлону та пропагуванню олімпійських ідеалів. Впродовж багаторічної праці на посаді тренера Тимофеєв виховав плеяду талановитих біатлоністів Сумщини, які прославили та до цього часу звеличують Україну на міжнародному рівні.

Останні роки життя Олександр Данилович працював над розбудовою системи суддівства змагань. Він брав участь у суддівстві чемпіонату Європи 2007 року з літнього біатлону в Тисовці, багаторазово призначався головним суддею чемпіонатів, кубків України та Всеукраїнських змагань з біатлону.

«Данилович був порядною, чесною та доброю людиною. Кожен суперечливий момент розбирав до кінця і за правилами змагань. «Щоб не наказати спортсмена і не було соромно в очі дивитися», - так він казав. Дякую тобі, Даниловичу, за чесність», - написав на згадку про покійного відомий у минулому біатлоніст, а нині провідний тренер Мінмолодьспорту Сергій Седнєв..

Прощання з Олександром Тимофеєвим відбудеться у неділю, 28 червня, починаючи з 10:00 у селі Косівщина на Сумщині. На місцевому цвинтарі Олександра Даниловича й поховають.

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