Пішов з життя видатний український хірург Петро Фомін



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Академік НАНУ та НАМНУ видатний хірург Петро Фомін помер на 81-му році життя

Фомін розробив нові методи лікування онкології

25 червня на 81-му році життя помер видатний український хірург, рятівник тисяч життів, академік Нацакадемії медичних наук України, професор Петро Дмитрович Фомін. На сайті Академії сказано, що прощання з Фоміним відбудеться у суботу.

«Офіційна церемонія прощання з академіком НАН та НАМН України Петром Дмитровичем Фоміним відбудеться в приміщенні gрезидії Національної академії наук України (вул. Володимирська, 54) в суботу 27 червня 2020 року о 12 годині. Поховання – на Байковому кладовищі о 14 годині», - сказано у повідомленні Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Фомін розробив і впровадив у практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних ушкоджень, а також розробив нові методи лікування доброякісних і злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту. А також він відомий як хірург, який використовує у своїй практиці електрозварювання м'яких тканин.

Gtnhj Фомін народився 10 вересня 1939 селі Бабеєво Темниківский район Мордовської АРСР в сім'ї робочого. Після закінчення з відзнакою лікувального факультету Томського медичного інституту в 1962 навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії.

Український учений-хірург зробив істотний внесок у наукове обґрунтування і розробку нових методів діагностики і лікування в хірургії, особливо доброякісних і злоякісних захворювань стравоходу, шлунково-кишкової кровотечі, жовчовивідних шляхів та інших органів черевної порожнини.

Фомін виконував значний обсяг лікувально-консультативної роботи по лінії МОЗ України, він - консультант Медичного управління при Державному управлінні справами, здійснював складні оперативні втручання.

Основними напрямками наукової діяльності Фоміна були також різні аспекти вищої медичної освіти в Україні, участь у розробці державних стандартів по вивченню хірургічних дисциплін відповідності з міжнародними стандартами.