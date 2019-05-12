У Києві розпочалася урочиста Хода матерів



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Хода вирушила від Михайлівської площі до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбудеться богослужіння

У заході беруть участь близько 300 осіб, більшість з них — це матері загиблих воїнів

У центрі Києва розпочалась щорічна урочиста Хода матерів, мета якої привернути увагу суспільства до проблем матерів загиблих воїнів АТО/ООС, багатодітних, матерів з онкохворими дітьми. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що у заході беруть участь близько 300 осіб, більшість з них — це матері загиблих воїнів, які несуть портрети. Всі бажаючі можуть підписати листівки «Кілька теплих слів мамі героя».

«Учасники ходи почали збиратися о 9 ранку на Михайлівський площі, запалювали лампадки біля стіни пам'яті, матері загиблих залишали імена синів на 15- метровому прапорі, що планується розгорнути і пронести до Володимирського собору. На площі виступає військовий оркестр. Учасники, почесні гості та організатори вшанували загиблих героїв АТО/ООС, розгорнули Прапор Пам’яті, а також поклали квіти до «Народної Стіни Пам’яті», - йдеться у повідомленні.

Наразі хода вирушила від Михайлівської площі по вулиці Володимирській та бульвару Тараса Шевченка до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбудеться богослужіння за участі святійшого патріарха Філарета.

Як відомо, у неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері. Голова уряду опублікував щемливе фото.