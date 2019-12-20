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    Суспільство

    У Києві відбудеться прем'єра документальних мультфільмів про кібербулінг

    • Розсилка
    У Києві відбудеться прем'єра документальних мультфільмів про кібербулінг

    Анімаційні ролики засновані на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від кібербулінгу

    23-го грудня у Veteran Hub (вул. Юрія Іллєнка, 42) відбудеться прем'єра  документальних анімаційних роликів «Кібербулінг. Як я перестав/ла бути жертвою». Анімація заснована на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від кібербулінгу.

    Показ відбудеться за участю авторів та авторок роликів. Це художниця-аніматорка Діана Денис, режисер Денис Сполітак та команда митців – художниця, сценографка Тереза Яковина і фільммейкер Юрій Юдін. Також на події будуть присутні діти, чиї історії лягли в основу анімаційних роликів.

    «Ми представимо перші українські антикібербулінгові мультфільми. Їх можна буде переглянути разом з дитиною вдома й поговорити про безпеку в онлайні. Ми також хочемо, щоб це був інструмент для розмови зі школярами про те, як подолати цькування в мережі», — зазначає директорка правозахисного департаменту Docudays UA Ксенія Шиманська.

    За порадами експертів/-ок Кампанії проти кібербулінгу Docudays UA ці ролики варто показувати з навчальною метою. Для цього створено сценарії обговорення до кожного з анімаційних роликів, щоб їх зручно було використовувати вчителям, соціальним працівникам, психологам, шкільним офіцерам поліції, батькам школярів тощо.

    діти булінг
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