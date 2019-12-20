У Києві відкрили відділення паліативної допомоги дітям



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У відділенні надається допомога маленьким киянам із невиліковними захворюваннями

У Києві відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям міста. Перші пацієнти зможуть отримати кваліфіковану допомогу вже наступного тижня. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час відвідування медичного закладу.

«Два роки тому на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні розпочала роботу амбулаторна мобільна бригада з надання паліативної допомоги дітям. Це був перший крок у створенні структури надання паліативної і хоспісної допомоги маленьким киянам із невиліковними захворюваннями», – розповів Поворозник.

За його словами, до складу бригади увійшли дитячий анестезіолог-реаніматолог, лікар-педіатр, психолог, медичні сестри, диспетчер та соціальний робітник.

Основними принципами роботи фахівців є:

полегшення болю дитини і інших симптомів захворювання;

емоційна підтримка і повага системи цінностей, яка склалася в сім’ї дитини;

робота в тісній зв’язці з лікуючим лікарем;

здатність вести відкритий діалог з дитиною, батьками і лікарем із питань коригування паліативної допомоги, згідно їхніх побажань.

«Наразі на обліку мобільної бригади перебувають 65 дітей та їхніх родин. Другий етап – це відкриття дитячого відділення паліативної допомоги. Відтепер ми маємо можливість надавати медичну допомогу дітям із прогресуючими захворюваннями та захворюваннями на різних стадіях із метою полегшення страждань та підвищення якості життя. Фахівці відділення використовують багатопрофільний підхід для полегшення страждань, лікування болю та інших симптомів, а також вирішення проблем фізичного, психологічного і духовного характеру. Тут створено комфортні умови для перебування дітей та їхніх родичів», – зазначив Поворозник.

Окрім того, у відділенні облаштовані ігрова та навчальна кімнати з теплою підлогою, де маленькі пацієнти можуть грати у розвивальні ігри, а також навчатися без переривання навчального процесу. Для відпочинку створена кімната психологічного розвантаження та зимовий сад із фонтаном, зеленими рослинами та птахами.

Поворозник нагадав, що у столиці відкрито 7 відремонтованих відділень паліативної допомоги для дорослих.

«У всіх відділеннях надають не тільки медичну допомогу пацієнтам, а й психологічну допомогу їхнім родинам. Тут хворим надається така допомога, яка дозволить гідно піти з життя, а родині стійко підтримувати у хворобі рідну людину та прийняти її смерть», – підкреслив Поворозник.

Також він перевірив хід виконання робіт із термосанації будівлі Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1.

«Наразі роботи на завершальній стадії. Тут утеплено фасади, замінено вікна, відремонтовано покрівлю та утеплено підвал. Такі заходи дозволять лікарні зекономити близько 40% коштів на опалення. Цього року роботи з термосанації та утеплення будівель здійснено у 13 столичних медичних закладах. У наступному році ми плануємо не збавляти темпи у покращенні технічного стану приміщень закладів охорони столиці», – зазначив Поворозник.