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    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка

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    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка

    Мер Одеси дав старт святковим новорічним заходам

    Традиційно в День Святого Миколая, 19 грудня, яскравими вогнями засяяла головна новорічна ялинка міста.

    У цей святковий день дитячі творчі колективи підготували для одеситів і гостей міста яскраву концертну програму, а діти отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.

    Вітаючи одеситів з Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними святами, Одеський міський голова Геннадій Труханов побажав міцного здоров'я, благополуччя, гарного настрою і приємних зустрічей.

    «Не дивлячись на те, що на календарі - зима, це теплі свята. Це радість зустрічей з рідними, близькими і друзями. Це подарунки і, передусім, віра в чудеса. Неважливо, скільки тобі років, вчишся ти або працюєш, віра в чудо залишається на все життя! І вона дає сили і бажання самому дарувати радість», - зазначив Геннадій Труханов.

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    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка
    В Одесі різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка

    В Одесі новорічно-різдвяні святкування триватимуть до 19 січня 2020 року.

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