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    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд

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    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд

    До Книги рекордів України потрапила Головна ялинка міста

    У День св. Миколая в Центральному міському парку відбулося відкриття Головної ялинки міста. На святі стало відомо, що цьогоріч вінницька новорічна красуня увійшла в Книгу рекордів України як найвища конструкція, що обертається навколо своєї осі. Ця новина надзвичайно потішила вінничан, які цього вечора прийшли на свято. 

    Про те, що завдяки вінницькій ялинці у місті встановлено новий національний рекорд,  повідомив представник Книги рекордів України Ігор Підчібій. Він зазначив, що за 17 років роботи в національному проекті «Книга рекордів України» він бачив багато ялинок, але вінницька його вразила найбільше, і вона має ряд якостей, які роблять її унікальною. 

    «Виконуючи свої обов'язки, я хотів би привітати вінничан і повідомити, що саме сьогодні потрапило до Книги рекордів України. Отже, цей рекорд уже зафіксовано в категорії 1. З нагоди підготовки до новорічних і різдвяних свят у Вінниці в Центральному міському парку було зафіксовано новий рекорд, а саме: відкриття найвищої металоконструкції у формі новорічної ялинки з обертовим механізмом, яка не має аналогів в Україні. Ми зафіксували наступні результати: складна металоконструкція, яка обертається навколо своєї осі,  висота цієї ялинки складає 29 метрів, довжина нижнього діаметру - понад 16 метрів і вага, тільки уявіть собі, понад 75 тонн. Вітаю вас з рекордом!» - сказав Ігор Підчібій. 

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    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд
    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд
    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд
    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд
    У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд

    Відкривали свято біля цьогорічної національної рекордсменки голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський та Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

    Вітаючи вінничан зі святом, Владислав Скальський сказав: «У кожного з нас є мрії. Діти мріють про подарунки, але дехто з них мріє колись отримати родину. Хтось з дорослих зараз на сході боронить нашу країну і не зустріне Новий рік  в колі своєї родини. Вони мріють про мир, хочуть повернутися до своїх родин. Моя мрія про те, щоб кожен з нас був святим Миколаєм для когось іншого, щоб міг подарувати частинку себе іншій людині. Насправді, багатий не той, хто багато заробив, а той, хто багато роздав. Бажаю усім бути щирими, завжди вміти ділитись і таким чином дарувати багатство душі».  

    Привітав вінничан із Днем св. Миколая та з початком новорічних свят і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він сказав, що  2019 рік був непростим, але разом із тим - дуже цікавим. «Відбулось багато змін, але незмінним є те, що Вінниця 5-ий рік поспіль очолює рейтинг і вважається найкомфортнішим містом для життя в Україні. І це заслуга кожного з вас, бо ми є одна велика родина вінничан, ми любимо своє місто, розвиваємо свою Вінницю, свій великий спільний дім. Тому п'ятий рік поспіль ми є лідерами в Україні», - сказав Сергій Моргунов. 

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