У Вінниці зафіксовано ще один національний рекорд



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До Книги рекордів України потрапила Головна ялинка міста

У День св. Миколая в Центральному міському парку відбулося відкриття Головної ялинки міста. На святі стало відомо, що цьогоріч вінницька новорічна красуня увійшла в Книгу рекордів України як найвища конструкція, що обертається навколо своєї осі. Ця новина надзвичайно потішила вінничан, які цього вечора прийшли на свято.

Про те, що завдяки вінницькій ялинці у місті встановлено новий національний рекорд, повідомив представник Книги рекордів України Ігор Підчібій. Він зазначив, що за 17 років роботи в національному проекті «Книга рекордів України» він бачив багато ялинок, але вінницька його вразила найбільше, і вона має ряд якостей, які роблять її унікальною.

«Виконуючи свої обов'язки, я хотів би привітати вінничан і повідомити, що саме сьогодні потрапило до Книги рекордів України. Отже, цей рекорд уже зафіксовано в категорії 1. З нагоди підготовки до новорічних і різдвяних свят у Вінниці в Центральному міському парку було зафіксовано новий рекорд, а саме: відкриття найвищої металоконструкції у формі новорічної ялинки з обертовим механізмом, яка не має аналогів в Україні. Ми зафіксували наступні результати: складна металоконструкція, яка обертається навколо своєї осі, висота цієї ялинки складає 29 метрів, довжина нижнього діаметру - понад 16 метрів і вага, тільки уявіть собі, понад 75 тонн. Вітаю вас з рекордом!» - сказав Ігор Підчібій.

Відкривали свято біля цьогорічної національної рекордсменки голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський та Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вітаючи вінничан зі святом, Владислав Скальський сказав: «У кожного з нас є мрії. Діти мріють про подарунки, але дехто з них мріє колись отримати родину. Хтось з дорослих зараз на сході боронить нашу країну і не зустріне Новий рік в колі своєї родини. Вони мріють про мир, хочуть повернутися до своїх родин. Моя мрія про те, щоб кожен з нас був святим Миколаєм для когось іншого, щоб міг подарувати частинку себе іншій людині. Насправді, багатий не той, хто багато заробив, а той, хто багато роздав. Бажаю усім бути щирими, завжди вміти ділитись і таким чином дарувати багатство душі».

Привітав вінничан із Днем св. Миколая та з початком новорічних свят і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він сказав, що 2019 рік був непростим, але разом із тим - дуже цікавим. «Відбулось багато змін, але незмінним є те, що Вінниця 5-ий рік поспіль очолює рейтинг і вважається найкомфортнішим містом для життя в Україні. І це заслуга кожного з вас, бо ми є одна велика родина вінничан, ми любимо своє місто, розвиваємо свою Вінницю, свій великий спільний дім. Тому п'ятий рік поспіль ми є лідерами в Україні», - сказав Сергій Моргунов.