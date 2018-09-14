У кількох містах України виявили проблеми у підготовці до опалювального сезону



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Зокрема, певні проблеми виникли у містах Сміла та Шепетівка, а також у селищі Коцюбинське

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, у декількох містах України наразі є проблеми з підготовкою до опалювального сезону.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає прес-служба уряду.

Зокрема, певні проблеми у підготовці виникли у містах Сміла та Шепетівка, а також у селищі Коцюбинське.

«Актуальним є питання й по місту Києву, де наразі відбувається передача цілісного майнового комплексу від «Київенерго». Протягом декількох наступних тижнів цей процес буде закінчено, що дасть можливість Києву повноцінно підготуватись до проходження опалювального сезону», — повідомив Зубко.

Раніше у Київраді ухвалили рішення про створення комунального підприємства Київтеплоенерго, яке взяло на баланс тепломережі від ПАТ «Київенерго», включаючи котельні та ТЕЦ.

В той же час, у новоствореному комунальному підприємстві відмовлялися ставати правонаступниками боргів «Київенерго», через що у Нафтогазі відмовляються постачати газ.