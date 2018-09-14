  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У кількох містах України виявили проблеми у підготовці до опалювального сезону

    • Розсилка
    У кількох містах України виявили проблеми у підготовці до опалювального сезону

    Зокрема, певні проблеми виникли у містах Сміла та Шепетівка, а також у селищі Коцюбинське

    За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, у декількох містах України наразі є проблеми з підготовкою до опалювального сезону.

    Читайте також

    Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає прес-служба уряду.

    Зокрема, певні проблеми у підготовці виникли у містах Сміла та Шепетівка, а також у селищі Коцюбинське.

    «Актуальним є питання й по місту Києву, де наразі відбувається передача цілісного майнового комплексу від «Київенерго». Протягом декількох наступних тижнів цей процес буде закінчено, що дасть можливість Києву повноцінно підготуватись до проходження опалювального сезону», — повідомив Зубко.

    Раніше у Київраді ухвалили рішення про створення комунального підприємства Київтеплоенерго, яке взяло на баланс тепломережі від ПАТ «Київенерго», включаючи котельні та ТЕЦ.

    В той же час, у новоствореному комунальному підприємстві відмовлялися ставати правонаступниками боргів «Київенерго», через що у Нафтогазі відмовляються постачати газ.

     

    Читайте також
    ЖКГ газ опалювальний сезон Київенерго ТЕЦ опалення Геннадій Зубко Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ