У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 16 липня

У східних та південних регіонах можуть бути опади

У східних та південних регіонах можуть бути опади

Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині

В Україні очікуються короткочасні дощі на деякиї територіях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Заході, Півночі та в частині центральних областей прогнозують суху сонячну суботу. Температура повітря коливатиметься у межах +23...+25 градусів, тепліше буде на Закарпатті – до +27.

У Києві вдень та вночі – без опадів. Синоптики так само обіцяють у столиці +23...+25.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

У східних та південних регіонах можуть бути опади. Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині.

Щоправда, позначки термометрів будуть високими. Зокрема, на Півдні вони перевищуватимуть +30. Наприклад, в Одесі – +30, у Миколаєві – +32.

Загалом нижче +27 жителям цих областей чекати не варто.