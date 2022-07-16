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    Суспільство

    У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 16 липня

    У східних та південних регіонах можуть бути опади - У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 16 липня
    У східних та південних регіонах можуть бути опади
    фото з відкритих джерел

    Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині

    В Україні очікуються короткочасні дощі на деякиї територіях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На Заході, Півночі та в частині центральних областей прогнозують суху сонячну суботу. Температура повітря коливатиметься у межах +23...+25 градусів, тепліше буде на Закарпатті – до +27.

    У Києві вдень та вночі – без опадів. Синоптики так само обіцяють у столиці +23...+25.

    Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

    У східних та південних регіонах можуть бути опади. Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині.

    Щоправда, позначки термометрів будуть високими. Зокрема, на Півдні вони перевищуватимуть +30. Наприклад, в Одесі – +30, у Миколаєві – +32.

    Загалом нижче +27 жителям цих областей чекати не варто.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря
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    У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 16 липня