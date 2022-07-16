У Росії розбився літак: є загиблі (фото)

Ан-2 впав на Кубані після зіткнення з ЛЕП

Рятувальники працюють на місці падіння Ан-2 у Краснодарському краї, який міг врізатися в лінію електропередач. Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланняс на пресслужбу ГУ МНС Росії по регіону.

«О 22:30 надійшла інформація, що у Новокубанському районі, в районі станиці Прочноокопської, внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2», – йдеться у повідомленні.

На місці падіння літака займання не було.

Тіла пілотів виявлені на місці аварії літака.

«Внаслідок падіння обидва пілоти загинули», – сказав співрозмовник агентства.

Руйнування будівль немає. На місці працює 31 особа та 11 одиниць техніки.