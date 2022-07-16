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  4. У Росії розбився літак: є загиблі (фото)
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    Соціум

    У Росії розбився літак: є загиблі (фото)

    У Росії розбився літак: є загиблі (фото)

    Ан-2 впав на Кубані після зіткнення з ЛЕП

    Рятувальники працюють на місці падіння Ан-2 у Краснодарському краї, який міг врізатися в лінію електропередач. Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланняс на пресслужбу ГУ МНС Росії по регіону.

    «О 22:30 надійшла інформація, що у Новокубанському районі, в районі станиці Прочноокопської, внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2», – йдеться у повідомленні.

    На місці падіння літака займання не було.

    Тіла пілотів виявлені на місці аварії літака.

    «Внаслідок падіння обидва пілоти загинули», – сказав співрозмовник агентства.

    Руйнування будівль немає. На місці працює 31 особа та 11 одиниць техніки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії розбився літак: є загиблі (фото)