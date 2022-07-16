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    В Одесі пролунав потужний вибух

    В Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги - В Одесі пролунав потужний вибух
    В Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги
    фото: Суспільне

    Не ігноруйте сигнал тривоги

    В Одесі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Про це повідомляє Суспільне.

    Очевидці відзначають, що над містом підіймається дим, видно велику пожежу.

    За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, на місці події працюють рятувальники.

    Також під час тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:

    • на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;
    • Нікополі, що на Дніпропетровщині.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    Теги: пожежа вибух росія окупанти Одеса війна військові Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі пролунав потужний вибух