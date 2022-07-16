На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)

Між селами Басівка і Юнаківка авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні

Між селами Басівка і Юнаківка авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні

Другий чоловік з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні

На Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми. Про це повідомив у Facebook начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Один чоловік загинув на місці, інший – з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні», – сказано в повідомленні.

Живицький зазначив, що на даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою «міни».

Він повідомив, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.

«Але якщо ви бачите позначку «міни» або «територія замінована» – не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь–яких причин», – зазначив Живицький.