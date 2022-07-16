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  4. На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
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    Події в Україні

    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)

    Між селами Басівка і Юнаківка авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні - На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    Між селами Басівка і Юнаківка авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні
    фото: Дмитро Живицький

    Другий чоловік з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні

    На Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми. Про це повідомив у Facebook начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Один чоловік загинув на місці, інший – з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні», – сказано в повідомленні.

    Живицький зазначив, що на даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою «міни».

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    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)
    фото: Дмитро Живицький

    Він повідомив, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.

    «Але якщо ви бачите позначку «міни» або «територія замінована» – не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь–яких причин», – зазначив Живицький.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Сумщина Україна окупація #stoprussia міни
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    На Сумщині підірвалося на міні авто: є загиблі і поранені (фото)