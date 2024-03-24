У Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо «не хотів убивати росіян»: як його покарали

Суд проаналізував матеріали справи та визнав ухилянта винним

У Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив тим, що він «проти війни». Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду міста Львова.

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За даними суду, житель Львова у вересні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді чоловік отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На засіданні суду львів'янин пояснив, що він «проти війни та не хоче вбивати росіян». Він наголосив, що готовий нести кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

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Суд проаналізував матеріали справи та визнав ухилянта винним за статтею 336 ККУ і засудив до трьох років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше у Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став «студентом» у Польщі. Для цього він купив підроблені документи в мережі.