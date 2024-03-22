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Низка американських штатів подали до суду на Байдена: причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Низка американських штатів подали до суду на Байдена: причини
Байден заблокував цілу галузь у США
фото із відкритих джерел

Техас, Луїзіана та більше десятка інших штатів США оскаржують призупинення адміністрацією Байдена нових ліцензій на експорт природного газу 

Влада 16 американських штатів подала позов до суду проти президента США Джо Байдена, вимагаючи скасувати безстрокову заборону на схвалення нових контрактів на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з країни. Про це йдеться в оприлюднених у четвер документах окружного суду штату Луїзіана, пише Bloomberg.

Згідно з документом, позивачами за цим позовом виступили генеральні прокурори штатів Луїзіана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджія, Канзас, Міссісіпі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг.

«Односторонній указ Байдена зневажає юридичний процес, перевертає нафтогазову галузь, підриває економіку Техасу та наш конституційний порядок», – заявив з цього приводу генпрокурор найбільшого в країні газовидобувного штату Техасу Кен Пекстон, який на своїй веб-сторінці оприлюднив копію судового позову.

Він висловив упевненість у тому, що указ Байдена призведе до відтоку інвестицій у мільярди доларів, обмежить можливості регіонів США, що залежать від експорту даного виду сировини, скоротить фінансування урядових програм і змусить виробників спалювати надлишки, замість того, щоб постачати їх на ринок.

«Пауза Білого дому «порушить розробку та видобуток природного газу та не дає нам іншого вибору, окрім як звернутися до суду, щоб забезпечити дотримання закону», – написала генеральний прокурор Луїзіани Ліз Мерріл після подання заяви до суду.

Як пише видання, наприкінці січня адміністрація Байдена оголосила про припинення видачі нових ліцензій на експорт ЗПГ, щоб вона могла вивчити, як поставки впливають на зміну клімату, економіку та національну безпеку.

Цей крок Білого дому викликав дискусії про майбутнє енергетики. Прихильники стверджують, що газ має вирішальне значення для запобігання використанню вугілля в країнах, що розвиваються. А екологи попереджають, що створення величезної інфраструктури, необхідної для сприяння торгівлі ЗПГ, гарантує, що він буде використовуватись і майбутніми поколіннями, що неминуче згубно вплине на клімат.

До слова, доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції. Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів РФ, у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ склали 945,6 млрд рублів ($10,4 млрд). Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну.

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Теги: нафтопродукти прокурор ринок вугілля експорт санкції клімат податки Джозеф Байден газ США фінансування

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