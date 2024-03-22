Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком

Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком

Господарський суд Києва задовольнив позов щодо ТОВ «Академ-Клуб»

Суд задовольнив позов київської влади щодо стягнення 67 млн грн заборгованості з орендної плати з ТОВ «Академ-Клуб», яке пов'язують з екснардепом Віктором Медведчуком. Про це повідомив у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

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Зокрема, йдеться про оренду земельних ділянок загальною площею 40 га на березі Дніпра на Осокорках, які раніше передали під забудову.

Заступник Кличка нагадав, що Департамент земельних ресурсів КМДА встановив наявність заборгованості з орендної плати у ТОВ «Академ-Клуб» і в інтересах Київської міської ради звернувся до суду.

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За словами посадовця, Господарський суд Києва задовольнив позов і стягнув з ТОВ «Академ-Клуб» заборгованість у розмірі близько 67 млн грн. Також міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди.

«За інформацією журналістів, ТОВ «Академ-Клуб» пов'язують з Віктором Медведчуком», – написав Оленич.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який відмовив йому в поновленні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

До слова, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance.