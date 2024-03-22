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Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком
фото з відкритих джерел

Господарський суд Києва задовольнив позов щодо ТОВ «Академ-Клуб»

Суд задовольнив позов київської влади щодо стягнення 67 млн грн заборгованості з орендної плати з ТОВ «Академ-Клуб», яке пов'язують з екснардепом Віктором Медведчуком. Про це повідомив у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

Зокрема, йдеться про оренду земельних ділянок загальною площею 40 га на березі Дніпра на Осокорках, які раніше передали під забудову.

Заступник Кличка нагадав, що Департамент земельних ресурсів КМДА встановив наявність заборгованості з орендної плати у ТОВ «Академ-Клуб» і в інтересах Київської міської ради звернувся до суду.

За словами посадовця, Господарський суд Києва задовольнив позов і стягнув з ТОВ «Академ-Клуб» заборгованість у розмірі близько 67 млн грн. Також міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди.

«За інформацією журналістів, ТОВ «Академ-Клуб» пов'язують з Віктором Медведчуком», – написав Оленич.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який відмовив йому в поновленні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

До слова, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance.

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Теги: Віктор Медведчук суд Київ КМДА

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