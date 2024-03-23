Обрано кандидатів до Конституційного Суду, що переходять на наступний етап конкурсу

На цьому етапі оцінювалося, чи відповідає кандидат критерію «високих моральних якостей»

Із-поміж 25 кандидатів до наступного етапу потрапило вісім осіб

Дорадча група експертів обрала кандидатів до Конституційного Суду, які переходять до наступного етапу – перевірки професійних якостей. Про це повідомив Центр протидії корупції.

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Кандидатів відібрали за результатами співбесід, де оцінювалося, чи відповідає кандидат критерію «високих моральних якостей». Із-поміж 25 кандидатів до наступного етапу потрапило вісім осіб.

За квотою Ради суддів:

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Алла Олійник,

Олександра Яновська,

Наталія Денисенко.

За квотою парламенту:

Наталія Денисенко (подавалася за обома квотами),

Сергій Різник,

Тарас Цимбалістий,

Олександр Водянніков,

Юрій Барабаш,

Роман Яроменок.

Наступним етапом відбору буде оцінка компетентності кандидатів у сфері права, тоді будуть проведені відповідні тестування.

Наразі у КСУ є п'ять вільних вакансій – три від парламенту та дві від з’їзду суддів. За законом Дорадча група експертів повинна рекомендувати хоча б двох осіб на одну вакансію. Вже на цьому етапі за квотою з’їзду суддів кандидатів не вистачає. Очевидно, буде оголошено додатковий конкурс.

Нагадаємо, дорадча група експертів (ДГЕ) 18 березня провела співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Як з'ясувалося, один з кандидатів продав свою квартиру за 21 тис. грн, щоб стати на облік у Миколаївський центр безпритульних, а інший – має 16 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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Раніше повідомлялося, що кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації.

До слова, один з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду раніше не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України.

Як повідомлялося, на виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду. Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що він ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.