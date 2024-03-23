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У Харкові офіцер хотів уникнути мобілізації, ставши «студентом у Польщі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Харкові офіцер хотів уникнути мобілізації, ставши «студентом у Польщі»
Чоловік у серпні 2022 року в Інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas міста Варшава.
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став «студентом» у Польщі. Для цього він купив підроблені документи в мережі. Про це йдеться у вироку Богодухівського районного суду Харківської області.

За даними суду, чоловік у серпні 2022 року в Інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas міста Варшава.

Згодом чоловік отримав такий пакет документів: довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми; договір університет-студент № 44376/2021/2022р від 28.08.2021 Колегіум Civitas; заяву про обробку персональних даних; підтвердження переказу-дублікат; довідку про оплату за навчання на 2-му році денної форми навчання 1 ступеню за спеціальністю «Міжнародні відносини» навчального 2022/2023 року. Усі вони були польською мовою.

Підсудний також замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Оскільки у нього було звання «молодший лейтенант», таким чином він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «має військову спеціальність, пройшов медкомісію, отримав висновок «придатний». Зазначив, що довідка йому була потрібна для того, щоб виїхати за кордон, оскільки він не бажав вступати до лав ЗСУ».

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прикордонники затримали таксиста, який підвозив ухилянтів до кордону для подальшої втечі. Таксист запропонував за $2,5 тис. довезти ухилянта до кордону і вказати, яким маршрутом потрапити до Словаччини.

Раніше на Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

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Теги: документи навчання чоловік кордон університет Варшава

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