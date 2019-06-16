У Львові відбулася прем’єра фільму «Після Майдану. Крим»



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Загалом цикл включає дві серії – друга серія має назву «Навала. Донбас»

Це перша серія з циклу документальних фільмів «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки», - Еміне Джапарова

У Львові в меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбулася прем’єра фільму «Після Майдану. Крим» із циклу документальних фільмів «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки».

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що фільм створений за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

«Це перша серія з циклу документальних фільмів «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки», створених за підтримки Міністерства інформаційної політики України. Загалом цикл включає дві серії – друга серія має назву «Навала. Донбас». Усі ці фільми про людей, що були свідками та учасниками подій в Україні, коли почалася російсько-українська неоголошена війна, та охоплюють період часу від поховання героїв Небесної сотні до перших перемог добробатів і визволення Маріуполя», - зазначила Джапарова.

За її словами, перший фільм показує події, що стали певним «тектонічним зсувом» - від Небесної сотні до початку окупації в Криму. «У фільмі беруть участь жителі Криму, громадяни України. Всі ті, хто став свідками окупації Криму. Усі ті, хто сьогодні наближає повернення півострова додому», - додала перший заступник міністра інформполітики.

Режисер фільму – Ігор Малахов, редактор фільму – Тетяня Гузик.