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    У світі

    Помер режисер фільму «Приборкання норовливої»

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    Дзеффіреллі двічі номінували на премію &laquo;Оскар&raquo;, отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію &laquo;Еммі&raquo; - Помер режисер фільму «Приборкання норовливої»
    Дзеффіреллі двічі номінували на премію «Оскар», отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію «Еммі»

    Франко Дзеффіреллі є режисером фільмів «Приборкання норовливої» (1967), де знімалася Елізабет Тейлор, «Ромео і Джульєтта» (1968) та інших

    В Італії на 97-му році життя помер режисер Франко Дзеффіреллі. Про це повідомив в суботу мер Флоренції Даріо Нарделла в Twitter.

    «Ніколи не хотів, щоб цей день настав. Франко Дзеффіреллі пішов сьогодні вранці. Один з найвидатніших людей світової культури», - написав він.

    Дзеффіреллі двічі номінували на премію «Оскар», отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію «Еммі». Депутат Сенату Італії в 1994-2001 роках.

    Франко Дзеффіреллі є режисером фільмів «Приборкання норовливої» (1967), де знімалася Елізабет Тейлор, «Ромео і Джульєтта» (1968) та інших.

    Нагадаємо, у травні помер французький режисер Жан-Клод Бріссо.

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