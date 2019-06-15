Помер режисер фільму «Приборкання норовливої»



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Дзеффіреллі двічі номінували на премію «Оскар», отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію «Еммі»

Франко Дзеффіреллі є режисером фільмів «Приборкання норовливої» (1967), де знімалася Елізабет Тейлор, «Ромео і Джульєтта» (1968) та інших

В Італії на 97-му році життя помер режисер Франко Дзеффіреллі. Про це повідомив в суботу мер Флоренції Даріо Нарделла в Twitter.

«Ніколи не хотів, щоб цей день настав. Франко Дзеффіреллі пішов сьогодні вранці. Один з найвидатніших людей світової культури», - написав він.

Дзеффіреллі двічі номінували на премію «Оскар», отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію «Еммі». Депутат Сенату Італії в 1994-2001 роках.

Франко Дзеффіреллі є режисером фільмів «Приборкання норовливої» (1967), де знімалася Елізабет Тейлор, «Ромео і Джульєтта» (1968) та інших.

Нагадаємо, у травні помер французький режисер Жан-Клод Бріссо.