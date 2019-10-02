Львівська облрада вважає наміри реалізувати «формулу Штайнмаєра» початком капітуляції України



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Депутати Львівської облради заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором

Львівська облрада готова провести позачергову сесії на Майдані Незалежності або біля стін Верховної Ради

Львівська обласна рада розцінює наміри реалізувати «формулу Штайнмаєра» як здачу національних інтересів України та початок капітуляції країни.

Про це йдеться в заяві Львівської облради, що була прийнята більшістю голосів на позачерговому засіданні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми, депутати Львівської облради, заявляємо про те, що анонсовані 1 жовтня 2019 року президентом України Володимиром Зеленським наміри реалізації, так званої, формули Штайнмаєра є, на нашу думку, неприкритою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні», - написано у заяві.

Зазначається, що Львівська облрада вважає, що внаслідок реалізації «формули Штайнмаєра» «Україна отримає саме легітимізацію і тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької та Луганської областей за допомогою виборів», проведення наступних виборів до українського парламенту на цих територіях «остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні».

Депутати Львівської облради заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором.

«Закликаємо органи місцевого самоврядування Львівської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Львівської облради та пропонуємо профільним асоціаціям місцевого самоврядування України провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або біля стін Верховної Ради... Вимагаємо від президента України припинити практику прийняття доленосних рішень без урахування думки суспільства та за його спиною», - наголошено в заяві.