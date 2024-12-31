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Мережа поширила чутки про смерть пса Патрона. Відповідь ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мережа поширила чутки про смерть пса Патрона. Відповідь ДСНС
Пес Патрон живий. У ДСНС спростували чутки про його смерть
фото: instagram.com/patron_dsns

У відомстві запевняють, що пес Патрон продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року

У мережі з’явилась інформація про нібито смерть відомого пса Патрона. Державна служба України з надзвичайних ситуацій відреагували на ці чутки і спростували інформацію. У ДСНС повідомили, що це фейк.

«У мережі поширюється інформація про те, що наш чотирилапий друг Пес Патрон «пішов за веселку». Попереджаємо, що це – фейк! З Патроном усе добре! Він живий, здоровий, продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року!», – йдеться у повідомленні.

Також, щоб запевнити українців, що з чотирилапим все добре, відомство опублікувало з ним відео.

Пес Патрон – український собака-винюхувач породи джек-рассел-тер'єр. Офіційний символ Міжнародного координаційного центру з гуманітарного розмінування при Міністерстві внутрішніх справ. Він є талісманом Державної служби з надзвичайних ситуацій та здобув велику популярність за час повномасштабної російсько-української війни. Пес Патрон від 24 лютого 2022 року, з початку війни в Україні вже до 19 березня того ж року виявив понад 90 вибухових пристроїв, встановлених окупантами.

До слова, Karta Svitu випустили у 2022 році трек «Пес Патрон», яка стала вірусною у всіх соціальних мережах. Цю композицію також відзначили музичною премією YUNA в категорії «Пісня незламної України».

Нагадаємо, що в Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації.

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Теги: пес Патрон фейк ДСНС

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