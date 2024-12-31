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Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»
За словами Галущенка, роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають
фото: mev.gov.ua/Міненерго

До кінця поточного опалювального сезону планується підключити ще додатково близько 900 МВт

В Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію.

До кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

«Упродовж поточного опалювального сезону буде доступно та використовуватиметься від 0,9 до 1,8 ГВт додаткової газової потужності», – зазначає Міненерго.

Раніше Forbes повідомляв, що у кінці грудня з анонсованих президентом 1 ГВт нових маневрових електростанцій під'єднано близько 30%.

Нагадаємо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, чеська компанія Plzeňská Škoda JS з групи ČEZ таємно поставила в Україну вісім нових приводів для реакторів АЕС у Рівненській області.

До слова, Кабінет міністрів спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд грн.

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Теги: опалювальний сезон енергетика електроенергія газ Герман Галущенко Міненерго

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