У застосунку Monobank стався збій 

Додаток видає помилку під час спроби зробити переказ чи провести будь-яку операцію

Сьогодні, 2 листопада, близько 11:30 роботі популярного платіжного застосунку Monobank стався масштабний збій. Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Додаток видає помилку під час спроби зробити переказ чи провести будь-яку операцію.

Офіційної інформації щодо того, коли спеціалісти відновлять роботу додатку немає.

Додамо, що збій із входом у застосунок був ввечері 31 жовтня.

Нагадаємо, раніше Monobank провів мовний експеримент і поділився результатами. Вибрали тисячу звернень клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3%(!) сказали, що це не є для них проблемою.

13 вересня Monobank заявив, що відмовляється від російської мови.