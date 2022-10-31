У Monobank стався збій 

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок та провести операції





Увечері 31 жовтня у роботі популярного платіжного застосунку Monobank стався масштабний збій. Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Збій у процесингу. Є проблеми із входом у застосунок. Вибачте за те, що підводимо», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовний час усунення неполадок – 19:30, пише Гороховський.

Нагадаємо, раніше Monobank провів мовний експеримент і поділився результатами. Вибрали тисячу звернень клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3%(!) сказали, що це не є для них проблемою.