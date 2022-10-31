Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Monobank стався збій 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Monobank стався збій 
Роботу додатка обіцяють вже незабаром відновити 
фото з відкритих джерел

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок та провести операції 

Увечері 31 жовтня у роботі популярного платіжного застосунку Monobank стався масштабний збій. Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Збій у процесингу. Є проблеми із входом у застосунок. Вибачте за те, що підводимо», – йдеться в повідомленні.

У Monobank стався збій  фото 1

Орієнтовний час усунення неполадок – 19:30, пише Гороховський.  

У Monobank стався збій  фото 2

Нагадаємо, раніше Monobank провів мовний експеримент і поділився результатами. Вибрали тисячу звернень клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3%(!) сказали, що це не є для них проблемою. 

Теги: банк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monobank тепер буде доступний лише українською
«Асоціюється з тими, хто вбиває». Monobank відмовляється від російської мови
13 вересня, 20:17
«Російськомовним інтерфейсам немає місця в Україні» 
Monobank провів мовний експеримент: результати приголомшливі 
12 жовтня, 11:56
Банк поднимает тариф за снятие собственных средств
Monobank поднимает тариф за снятие средств с банкоматов
18 серпня, 07:07

Телеком

У Monobank стався збій 
У Monobank стався збій 
Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС: реакція соцмереж
Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС: реакція соцмереж
Маск приніс раковину в офіс Twitter: що це означає (відео)
Маск приніс раковину в офіс Twitter: що це означає (відео)
У роботі WhatsApp стався глобальний збій 
У роботі WhatsApp стався глобальний збій 
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
Бот у поміч. Енергетик пояснив, як точно дізнатися час відключення світла
Бот у поміч. Енергетик пояснив, як точно дізнатися час відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
24K
У Херсоні прогриміли вибухи
20K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
19K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети
18K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
17K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту