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Monobank провів мовний експеримент: результати приголомшливі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Monobank провів мовний експеримент: результати приголомшливі 
«Російськомовним інтерфейсам немає місця в Україні» 
фото з відкритих джерел

Понад 96% російськомовних клієнтів не проти обслуговування українською

Monobank провів мовний експеримент і поділився результатами. Вибрали тисячу звернень клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3%(!) сказали, що це не є для них проблемою. Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Вочевидь, денацифікація проходить успішно! Отже, відповідь російською мовою в підтримці Monobank тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора. У мене запитання до власників компаній, які досі продовжують підтримувати інтерфейси російською: хіба наш приклад і цей експеримент не гарне підтвердження, що відмова від російськомовних інтерфейсів не вдарить по вашому бізнесу? Я вважаю, російськомовним інтерфейсам немає місця в Україні», – вважає Гороховський.

На думку банкіра, російська мова – це особистий вибір кожного українця. Але російськомовні інтерфейси використовуються в Росії. В нашій державі їм не місце.

Нещодавно компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах. 

Перед цим повідомлялося, що Monobank видалить із наступної версії застосунку російську мову, адже вона «асоціюється з тими, хто вбиває».

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