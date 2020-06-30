У МОЗ повідомили, коли в Україні зможуть відкритися дитячі табори



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Степанов наголосив, що «старт роботи дитячих оздоровчих баз раніше визначеного терміну є порушенням закону»

Відкриття дитячих оздоровчих таборів в Україні заборонено до 31 липня 2020 року - міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відкриття дитячих оздоровчих таборів в Україні заборонено до 31 липня 2020 року. Про це він сказав на брифінгу, інформує МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Степанов наголосив, що «старт роботи дитячих оздоровчих баз раніше визначеного терміну є порушенням закону».

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 червня ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.

Згодом міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що їх точно не відкриють 31 липня. Він пояснив, що діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. До того ж, перевірки встановили, що у дитячих таборах недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

До відома, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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До відома, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.