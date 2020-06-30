Степанов озвучив вражаючу статистику шпиталізацій та пневмоній



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У МОЗ фіксується стрімке зростання реєстрації захворювань на пневмонію, - міністр

Порівняно з травнем число тяжких хворих зросло вдвічі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. Про це інформує МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

«МОЗ звертає увагу на щотижневу динаміку інфікування: з 18 травня по 24 травня кількість госпіталізованих осіб була на рівні 749 за тиждень, минулого тижня з 22 по 28 червня кількість госпіталізованих складає 1410 осіб», - зазначив міністр.

Також Степанов наголосив, що у МОЗ фіксується стрімке зростання реєстрації захворювань на пневмонію: якщо з 18 травня по 24 травня зафіксовано 2 572 випадків пневмонії, то з 22 по 28 червня — 4705 випадків.

«Це ще раз підтверджує, що Covid - 19 швидко поширюється, зростає як рівень інфікування, так і рівень госпіталізації», - зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що останніми днями також спостерігається грубе нехтування протиепідемічними правилами, запровадженими МОЗ, особливо на морському узбережжі в Одесі.

«МОЗ закликає місцеву владу та регіональні органи контролю стежити за дотриманням карантинних правил та обмежень, адже Covid-19 — це серйозна і небезпечна хвороба», - наголосив Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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До відома, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.